Москва, 28 сентября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Хотя доля доллара в валютных резервах по-прежнему занимает первое место в мире, снижение активности его использования в последние годы вполне очевидно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала рассуждения экспертов Bloomberg о конкуренции криптовалют и американского доллара.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«На данный момент преждевременно говорить о том, что криптовалюты отомрут как вид денег, так как до внедрения цифровых фиатных денег всеми странами пока далеко. Для того чтобы население и предприятия стали активно использовать криптовалюты вместо традиционных денег, как, например, доллар, нужно, чтобы произошли кардинальные изменения и были введены запреты на совершение валютных операций, трансграничное передвижение денег и прочее, — сказала она. — А доллар, несмотря на все проблемы, по-прежнему удерживает статус базовой мировой валюты, так как США — мировой лидер по ВВП. Доля доллара США в общих валютных резервах всех стран — членов МВФ, несмотря на снижение в последние годы, остается преобладающей. Рынки по-прежнему в основном зависят от доллара США».

Но при этом она уточнила, что глобальная тенденция к дедолларизации уже идет «полным ходом».

«Многие страны проводят постепенную политику дедолларизации, сокращая долговые обязательства США в своих валютных резервах, внедряя новые биржевые товары и продукты с установлением котировок и расчетов в валютах стран-партнеров, увеличивая объемы оптовой торговли недолларовыми товарами, — сказала Степанова. — Хотя доля доллара США в валютных резервах по-прежнему занимает первое место в мире, снижение активности его использования в последние годы вполне очевидно. Государства и их население активно диверсифицирует свои валютные резервы, переходят на использование нацвалют в торговых сделках. Все это отражает фундаментальное ослабление доверия к доллару».

По мнению Степановой, мировая экономика и мировой финансовый рынок претерпевают глобальную трансформацию.

«И после кризиса они уже не вернутся в прежнее состояние, и расклад сил на мировой арене и мирохозяйственные связи будут иными», — подытожила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала, когда криптовалюты прекратят существование.