Кемерово, , 10:27 — REGNUM Военнослужащие из Кемеровской области, отправляющиеся в зону проведения спецоперации, будут укомплектованы. Соответствующее поручение дал губернатор региона Сергей Цивилёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Все без исключения военнослужащие, в том числе те, кто убыл к местам обучения накануне получат: утеплённые сапоги на шнурках; утеплённые носки; утеплённую тельняшку; шапку и балаклаву; утеплённые перчатки; спальник.

Кроме того, в регионе за каждой семьёй военнослужащего закрепят отдельного соцработника. Правительству Кузбасса поставлена задача проработать с предприятиями вопрос по оказанию финансовой помощи военнослужащим и социальной поддержки их семей.