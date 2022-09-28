Петропавловск-Камчатский, 28 сентября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. После выполнения задач в море на Камчатку вернулся ракетный подводный крейсер стратегического значения «Новосибирск». В Вилючинске подводников торжественно встретили 28 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Пресс-служба правительства Камчатки Ракетоносный подводный крейсер

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Экипажу по традиции вручили жаренного поросёнка. Командир подлодки сообщил, что боевая задача выполнена, материальная часть исправна, а личный состав здоров. Отличившимся военнослужащим вручили медали, грамоты, благодарности.

Подводный крейсер с экипажем готовится к выполнению новых боевых задач.

На Камчатку по Северному морскому пути пришли две ракетоносные подлодки «Новосибирск» и «Князь Олег». Они будут защищать морские рубежи на Северо-Востоке России в составе подводных сил Тихоокеанского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, совершающий переход в пункт постоянного базирования, провёл у берегов Камчатки противолодочные учения.