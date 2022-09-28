Симферополь, 28 сентября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Ялтинский международный экономический форум планируется провести во втором квартале 2023 года. Об этом 28 сентября сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Принято решение о переносе Ялтинского международного экономического форума на второй квартал 2023 года. О точных датах проведения форума будет объявлено дополнительно», — написал Аксёнов в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, о переносе сроков проведения ЯМЭФ стало известно в конце августа 2023 года, при этом председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов опроверг слухи об отмене форума, подчеркнув, что целесообразность его не отпала.

Ялтинский международный экономический форум проводится с 2015 года, при этом в последний раз он состоялся в 2019 году. В 2020 и 2021 годах проведение ЯМЭФ откладывалось в связи с эпидемиологической ситуацией. Весной 2022 года сообщалось о планах по проведению форума осенью.