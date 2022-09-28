Иллинойс, США, 28 сентября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Пенсионный фонд Полиции шата Иллинойс (США) подал в суд на Warner Bros. Discovery, утверждая, что компания солгала своим акционерам о реальном количестве подписчиков сервиса HBO Max. Об этом 28 сентября пишет портал ComicBook.

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В иске утверждается, что руководство Warner Bros. Discovery обмануло своих акционеров, намеренно завысив число подписчиков HBO Max на 10 млн человек. В качестве ответчиков в иске указаны генеральный директор компании Дэвид Заслав и финансовый директор Гуннар Виденфельс. Добавим, что руководство Warner Bros. Discovery пока никак не отреагировало на обвинения.

Напомним, что Warner Bros. Discovery была образована 8 апреля 2022 года путём слияния WarnerMedia и Discovery, Inc. Стриминговый сервис HBO Max является одним из активов компании.