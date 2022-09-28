Абакан, , 10:24 — REGNUM Кандидатура Михаила Побызакова согласована на должность заместителя главы Хакасии, курирующего социальный блок. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

Кандидатуру Побызакова, предложенную на эту должность главой Хакасии Валентином Коноваловым, большинством голосов согласовал Верховный совет республики 28 сентября. После поступления в правительство Хакасии постановления Верховного совета о согласовании будет подготовлено соответствующее распоряжение главы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Побызаков занимал пост министра национальной и территориальной политики Хакасии. По решению Валентина Коновалова, с 22 сентября он был назначен исполняющим обязанности заместителя главы региона. Он сменил на этом посту Ольгу Пономареву, отправленную в отставку 4 августа.

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