Абакан, 28 сентября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Кандидатура Михаила Побызакова согласована на должность заместителя главы Хакасии, курирующего социальный блок. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Кандидатуру Побызакова, предложенную на эту должность главой Хакасии Валентином Коноваловым, большинством голосов согласовал Верховный совет республики 28 сентября. После поступления в правительство Хакасии постановления Верховного совета о согласовании будет подготовлено соответствующее распоряжение главы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Побызаков занимал пост министра национальной и территориальной политики Хакасии. По решению Валентина Коновалова, с 22 сентября он был назначен исполняющим обязанности заместителя главы региона. Он сменил на этом посту Ольгу Пономареву, отправленную в отставку 4 августа.