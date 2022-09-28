Пекин, , 10:23 — REGNUM По данным Министерства транспорта КНР, ожидается, что в Китае во время недельного празднования Дня образования КНР, который начинается 1 октября, будет совершено 210 млн пассажирских автодорожных поездок, сообщает агентство Синьхуа.

Предполагаемый показатель на 30% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило министерство 28 сентября. По прогнозам, за этот период количество пассажирских перевозок по водным путям увеличится на 16% и составит 7,2 млн.

Министерство также объявило, что скоростные автомагистрали по всей стране будут бесплатными для легковых автомобилей вместимостью до семи мест во время праздника.