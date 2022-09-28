Нью-Дели, 28 сентября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. ДТП с участием грузовика и автобуса произошло в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает агентство ANI.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

27 сентября частный автобус и грузовик столкнулись на мосту в районе Лакхимпур-Кхери. Транспортные средства двигались по национальному шоссе 730 навстречу друг другу.

Зафиксирована гибель восьми человек, ещё 14 пострадали. Большинство из них получили серьёзные травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в северном индийском штате Химачал-Прадеш вылетел с дороги автофургон с туристами. Погибли по меньшей мере семь человек, ещё десять получили травмы.

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