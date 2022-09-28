Москва, , 10:22 — REGNUM Атомные подводные лодки «Князь Олег» и «Новосибирск» прибыли в пункт постоянной дислокации в Камчатском крае. Об этом 28 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Атомный подводный крейсер «Князь Олег» выведен из эллинга Пресс-служба АО «ПО «Севмаш»

Подводные крейсеры совершили межфлотский переход из Северного флота в Тихоокеанский. Значительную часть маршрута до камчатского Вилючинска они преодолели прошли подо льдами Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, в состав Тихоокеанского флота в 2022 году, помимо подводных крейсеров «Князь Олег» и «Новосибирск», войдут подлодка «Магадан», корвет «Резкий» и два морских тральщика «Пётр Ильичёв» и «Анатолий Шлемов».

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