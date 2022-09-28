Москва, , 10:19 — REGNUM Видеозапись уничтожения российскими подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) беспилотниками скрытых позиций киевских боевиков в лесополосе опубликовало 28 сентября Минобороны России.

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как беспилотники российских десантников выявляют позиции и передвижения врага, после чего по ним наносится массированный удар артиллерии, а также сбрасываются гранаты с квадрокоптеров.

«В результате огневого поражения уничтожена не только живая сила, но и две единицы техники, в том числе одна РСЗО «Град», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Североатлантический альянс не должен оставить без ответа действия России в случае, если Москва якобы применит ядерное оружие на территории б. УССР.