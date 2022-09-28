Владивосток, 28 сентября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Повышение цен на товары в магазинах военной экипировки стало отдельной темой встречи губернатора Приморья Олега Кожемяко и замруководителя Федеральной антимонопольной службы России Сергея Пузыревского.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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«Считаю недопустимым резкое повышение цен на спецснаряжение для наших военнослужащих! В нынешних условиях спекуляция на товарах, необходимых для участников боевых действий, — это не просто нарушение правил торговли. Обратился к Сергею Пузыревскому с просьбой разобраться в этом вопросе на федеральном уровне», — сообщил в своём телеграм-канале Олег Кожемяко.

Глава добавил, что встречался с владельцами магазинов снаряжения.

«Пустая аптечка стоила 300 рублей, стала стоить три тысячи, подсумок для сброса пустых магазинов стоил 400 рублей, сейчас тоже три тысячи. Магазины говорят, что это поставщики. Здесь необходимо проследить цепочку и определить, на основании каких доводов у них выросли цены на порядок. Это сейчас очень важно сегодня, когда формируются наши отряды», — сказал Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Амурской области жалуются на резкий рост цен на товары в военных магазинах. В торговых точках пытаются как можно больше заработать на обмундировании и снаряжении, необходимом мобилизованным.