Куньмин, Китай, 28 сентября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Палеонтологи обнаружили окаменелости небольшой узконосой обезьяны возрастом от 7 до 8 млн лет в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 28 сентября агентство Синьхуа.

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Названный Yuanmoupithecus xiaoyuan, вид оказался самым ранним из известных гиббонов. Результаты исследовательской работы, совместно подготовленной китайскими учеными и их международными коллегами, были опубликованы в журнале Human Evolution.

Существует 20 видов Hylobatidae, в основном обитающих в тропических и субтропических районах Азии. Окаменелости Hylobatidae очень редки и в основном встречаются в пещерах южного Китая и Юго-Восточной Азии.

Руководитель проекта Цзи Сюэпин сказал, что более 30 лет назад палеонтологи обнаружили окаменелости зубов Yuanmoupithecus xiaoyuan, которые были классифицированы как маленькие узконосые обезьяны.

Цзи, который также является исследователем Куньминского института зоологии при Академии наук Китая, позже обнаружил частичную окаменелость нижней части лица юной особи во время полевых исследований и предварительно определил, что образец принадлежал к Hylobatidae, сравнив его с черепом ныне живущих гиббонов.

«Хотя образцы Yuanmoupithecus xiaoyuan все еще относительно редки, обнаружение ключевых материалов позволило нам окончательно подтвердить, что этот вид является наиболее вероятным прямым предком ныне живущих гиббонов», — сказал Цзи.

Исследователи полагают, что открытие этого вида заполнило пробел в эволюционной истории небольшой узконосой обезьяны в Восточной Азии.