Пермь, 28 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Пермском крае с начала 2022 года для транспортировки 203 пациентов потребовалась помощь санавиации. Об этом сообщили 28 сентября в региональном минздраве.

Http://minzdrav. permkrai.ru Вертолёт службы санавиации

Почти за девять месяцев медики санитарной авиации совершили 147 вылетов. В больницы Перми доставлены 203 пациента. Среди них 18 детей, в том числе двое — в возрасте до года. Причинами экстренной эвакуации юных пациентов названы ожоги и травмы различной степени тяжести.

Наибольшее количество вылетов совершенно в Чернушку (41 вылет), Чайковский (30) и Кудымкар (21). При этом 98% пациентов эвакуировали в первые сутки госпитализации.