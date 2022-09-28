Москва, , 10:18 — REGNUM При переходе на цифровые валюты центральных банков, когда все денежное обращение станет прозрачным и любая транзакция полностью будет контролироваться государством, криптовалюты, скорее всего, постепенно прекратят свое существование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала выводы экспертов Bloomberg о том, что криптовалюты конкурируют с долларом за право называться самым прибыльным активом.

Криптовалюта

«Криптовалюты являются спекулятивным и высоковолатильным финансовым активом, в то время как доллар остается резервной валютой, имеющей наибольший вес в международных расчетах и резервах, — сказала Степанова. — Поэтому эти два денежных актива на данный момент различны и по сущности, и по реализуемым функциям. Факторы курсообразования фиатных и виртуальных цифровых валют разные. Потому для разных целей используются разные виды денег. Для реализации агрессивных спекулятивных стратегий, для увода финансовых потоков из-под контроля властей или обхода ограничений можно использовать криптовалюты, осознавая при этом все их риски. Фиатные резервные валюты, как доллар, применяются в качестве надежного средства обмена, сбережения и накопления, в том числе залогового актива и резервного капитала».

Таким образом, как пояснила Степанова, в качестве более надежного долгосрочного актива сбережений и инвестиций традиционно используют национальные валюты стран — лидеров мировой экономики, нежели «крипту».

«Центральные банки стран мира активно разрабатывают свои собственные цифровые валюты, которые сначала будут использовать параллельно с обращением наличной валюты, а потом в полном объеме перейдут на применение лишь цифровых фиатных валют без наличного оборота. При переходе на цифровые валюты центральных банков, когда все денежное обращение станет прозрачным и любая транзакция полностью будет контролироваться государством, криптовалюты, скорее всего, постепенно прекратят свое существование, так как будут сложности с легализацией анонимных криптоденег», — подытожила Степанова.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, сможет ли РФ использовать криптовалюты для проведения трансграничных платежей.

Читайте ранее в этом сюжете: Выгодно ли РФ использовать «крипту» для трансграничных платежей?