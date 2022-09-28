Кемерово, 28 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В региональный закон Кемеровской области о поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, по поручению губернатора Сергея Цивилёва в ближайшее время будут внесены изменения. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Закон будет предусматривать, что выплата в размере 200 тысяч рублей будет выплачиваться всем участникам боевых действий вне зависимости от срока их пребывания в зоне спецоперации. Ранее этот срок составлял не менее 120 дней», — говорится в сообщении.

Уточняется, что действие закона будет распространяться на военнослужащих по контракту, заключивших его 16 сентября 2022 года и позднее; призванных в рамках частичной мобилизации.