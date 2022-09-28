Париж, 28 сентября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Оказавшись между всплеском энергии и резким ростом цен на топливо, пекарни во Франции вынуждены повысить цену на багет, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Рост цен, уже отмеченный в последние месяцы, должен продолжить свою динамику.

Доминик Анракт, президент национальной конфедерации французских хлебобулочных и кондитерских изделий (CNBPF), заявил, что печи, которые потребляют много энергии, работают на газе или электричестве. Бюджет на 2023 год в настоящее время предусматривает, что компании с менее чем десятью сотрудниками продолжат пользоваться тарифным щитом: это касается большого количества пекарен, но даже в этом случае рост цен на энергоносители составит 15%. Для крупных пекарен счет, вероятно, будет крупным без тарифного щита.

«Пекари, которые не увеличат цены, закроются», — говорит Доминик Анракт.

Классический багет продавался в среднем за 94,5 евроцента в августе 2022 года по данным INSEE, постепенно приближаясь к 1 евро. Цены на хлеб превысили эту символическую планку и обычно продается по цене от 1 евро до 1,30 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция намерена использовать только обычные и уже известные способы приема иностранцев и беженцев.