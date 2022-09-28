Сухум, , 10:16 — REGNUM Сухум считает, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является «серьёзнейшим» и эффективным инструментом, заявил в интервью РИА Новости 28 сентября глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.

Флаги стран ОДКБ Mil.ru

«Мы заинтересованы в развитии контактов с этой организацией и странами-участницами, — сказал Ардзинба. — Выражаем готовность к соответствующим консультациям».

Он отметил, что эффективность ОДКБ была продемонстрирована в Казахстане. Глава абхазской дипломатии также указал на лидирующую роль России в Организации.

При этом Ардзинба напомнил, что участие Абхазии в ОДКБ зависит от того, сможет ли республика установить дипломатические отношения с каждой страной, входящей в Организацию.

Напомним, в ОДКБ, кроме России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. У Абхазии из них установлены дипотношения только с РФ.