Пенза, 28 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. С 1 ноября 2022 года полномочия председателя Совета Союза краеведов России возложены на специалиста из Пензенской области Владимира Первушкина. Его кандидатуру поддержали в ходе дистанционного заседания, сообщает 28 сентября министерство внутренней и информационной политики Пензенской области.

Pnzreg.ru Союз краеведов России

Первушкин является руководителем региональной общественной организации краеведов Пензенской области, советником губернатора, доктором исторических наук, проректором по научной работе ГАОУ ДПО «Институт регионального развития», профессором ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет».

Возглавлять Совет Союза краеведов России он будет один год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на средства федерального гранта увековечили героизм жителей во время Великой Отечественной войны при строительстве оборонительного рубежа. В регионе выпустили сборник архивных материалов, сняли фильм и организовали музейную выставку.

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