Улан-Удэ, 28 сентября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Бурятии участникам специальной военной операции на территории бывш. УССР и их семьям будут иметь право на бесплатную юридическую помощь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Народного хурала республики.

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Депутаты внесли изменения в региональный закон «Об оказании бесплатной юридической помощи в Республике Бурятия». Согласно поправкам, перечень имеющих право на помощь расширен за счёт военнослужащих и бойцов Росгвардии, принимающим участие в СВО, а также членам их семей.

Как отмечается, на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в республике, в 2020–2022 года было предусмотрено по 869,2 тыс. рублей.

«В 2019 году из предусмотренной законом о республиканском бюджете суммы освоено 86,3% (713, 85 тыс. рублей), в 2021 — 65% (565,45), по состоянию на 01.08.2022 — 44,7% (388,6)», — отметили в Заксобрании.

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