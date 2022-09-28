Пекин, , 10:14 — REGNUM Обвиняемый по фамилии Ян, который незаконно арендовал холодильное хранилище для импортированной замороженной рыбы, что впоследствии, как утверждается, вызвало вспышку эпидемии COVID-19 в пекинских районах Фэнтай и Фаншань в начале этого года, был приговорен окружным судом во вторник к одному году и шести месяцам тюремного заключения, сообщает 27 сентября газета China Daily.

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Торговая компания, которая сдала холодильное хранилище Яну, была оштрафована судом на 200 000 юаней ($27 890), сообщает Beijing Daily. С апреля по ноябрь 2021 года Ян импортировал замороженную рыбу из Таиланда и других мест и хранил ее в холодильных камерах торговой компании в Пекине. Однако Ян не представил результаты ПЦР-тестов и сертификаты дезинфекции товаров в холодильное хранилище, а также не продезинфицировал товары и полки на складе.

Торговая компания не смогла подтвердить происхождение товара, не проверила результаты ПЦР-теста или сертификаты дезинфекции, а также не смогла продезинфицировать и стерилизовать окружающую среду и полки на складе. Ян также дал указание заменить импортную этикетку замороженной рыбы на этикетку китайской компании.

В январе и феврале этого года районы Фаншань и Фэнтай сообщили о нескольких положительных случаях заражения COVID-19, включая первого пациента, который работал в холодильном хранилище для смены этикеток. Упаковка и место хранения товаров на двух холодильных складах показали положительный результат при тестировании.

Пекинский орган рыночного регулирования объявил о другом случае, связанном с контролем и профилактикой эпидемии COVID-19, когда медицинская лаборатория продала талоны на ПЦР-тесты по цене, превышающей установленную правительством.

Лаборатория продавала талоны на анализ по цене 37,5 юаней за раз, в то время как ориентировочная цена правительства составляла 24,9 юаня за раз. Хозяйствующие субъекты не должны продавать услугу выше ориентировочной цены, заявили в ведомстве.