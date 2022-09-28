Ульяновск, , 10:12 — REGNUM В Ульяновской области после вмешательства правоохранителей поставили на государственный учёт 55 лесных участков, право собственности на которые ранее не было зарегистрировано. Об этом сообщает региональная прокуратура после проверки исполнения законодательства в сфере экологии.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным правоохранителей, министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области не проводило необходимые мероприятия по 55 лесным участкам, право собственности на которые не было зарегистрировано.

«В результате соответствующие сведения в отношении них в реестр федерального имущества не вносились», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве считают, что бездействие создавало угрозу неправомерного использования участков с причинением ущерба лесному фонду. По данным фактам внесено представление.

После прокурорского вмешательства региональное министерство природы обеспечило регистрацию права собственности России на 55 лесных участков.

Отметим, что 26 сентября в Ульяновской области стартовал первый этап межведомственной профилактической акции «Лес», в рамках которой проводит патрулирование территорий, а на трассах и работают мобильные посты для проверки автотранспорта, гружённого древесиной. Цель акции — выявление и предотвращение фактов незаконной рубки и вывоза древесины.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в лесах Ульяновска отменили особый противопожарный режим.