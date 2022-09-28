Москва, 28 сентября 2022, 10:10 — REGNUM Слова бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского, накануне поблагодарившего США за повреждение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», прокомментировала 28 сентября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Это официальное заявление о теракте?», — задалась вопросом российский дипломат, прикрепив к нему скриншот со словами Сикорского.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал, что произошедшее на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не является случайностью, информация говорит о преднамеренных действиях, которые коснутся всех.