Санкт-Петербург, 28 сентября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский посетил мобилизационный пункт. Об этом спикер сообщил в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Александра Бельского Мобилизационный пункт

Осмотреть сборный пункт председатель парламента отправился с депутатом Заксобрания Константином Чебыкиным («Единая Россия») и руководителем ОНФ в Петербурге Екатериной Машковой. В ходе визита они оценили условия проживания мобилизованных.

«Потребностей немало, но каждый вопрос обещаем решить. Совместно с правительством уже на этой неделе постараемся обеспечить наших героев всем необходимым», — отметил Бельский.

Он добавил, что юридические тонкости не останутся без внимания. В мобилизационный пункт направят человека от нотариальной палаты для помощи мобилизованным в заверении документов.

Спикер отметил, что на этом курировать частичную мобилизацию в Петербурге не прекратят. Необходимую помощь будут оказывать семьям и родственникам мобилизованных.

Напомним, что работодателям Петербурга объяснили, как можно забронировать от мобилизации ценных сотрудников. Критически важных работников можно указать на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства.