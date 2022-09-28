Бокситогорск, Ленинградская область, , 10:13 — REGNUM Патруль ДПС в Ленинградской области со стрельбой задерживал пьяного молодого водителя, сообщили 28 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пьянству нет!

Подозрительного водителя наряд ДПС заметил накануне вечером на автодороге Вологда — Новая Ладога между поселками Подборье и Заборье Бокситогорского района Ленобласти. Автомобиль ВАЗ двигался с нарушением ПДД, полицейские предприняли попытку остановить нарушителя, однако тот проигнорировал требования, увеличил скорость и попытался скрыться. Началась погоня, все неоднократные требования инспекторов остановиться водитель проигнорировал.

«Тогда было принято решение применить табельное оружие. Автоинспектор предупредил водителя об этом и произвёл выстрел в воздух. Этого хватило, чтобы злоумышленник остановил транспортное средство», — подытожили в полиции.

Нарушителем оказался 18-летний местный житель, у которого имелись внешние признаки опьянения. Результаты освидетельствования подтвердили наличие у него в выдыхаемом воздухе 0,697 мг/л алкоголя.

«В отношении нарушителя составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.8 и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ. В результате применения оружия никто не пострадал», — подытожили в Главке.