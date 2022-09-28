Москва, 28 сентября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Швейцария долгое время считала своим достижением политику нейтралитета, но теперь демонстрирует неспособность её проводить. Об этом 28 сентября написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя невыдачу визы шахматисту Анатолию Карпову.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Берн демонстрирует неспособность проводить политику нейтралитета, которую много лет считал своим достижением», — отметила Захарова.

Она обратила внимание на отказ Швейцарии выдать Карпову визу, из-за чего он не смог присутствовать на демонстрации фильма «Чемпион мира» в штаб-квартире ООН в Женеве.

В связи с невозможностью приехать Карпов записал видеообращение к зрителям в Женеве, которое было показано перед показом картины во Дворце Наций.

Напомним, российский фильм «Чемпион мира» (2021), снятый режиссёром Алексеем Сидоровым, посвящён матчу за званием чемпиона мира в 1978 году, который прошёл на Филиппинах между советским гроссмейстером Анатолием Карповым и эмигрировавшим в Швейцарию претендентом Виктором Корчным.