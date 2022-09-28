Сакский район, Крым, , 10:05 — REGNUM Наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии-поселении назначил суд в Крыму местной жительнице, которая задушила собственного новорожденного ребенка. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю 28 сентября.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как установлено судом и следствием, 2 марта 2022 года женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, задушила своего новорожденного ребенка. Чтобы скрыть преступление, тело убитого младенца она завернула в полиэтиленовые пакеты и выбросила. О случившемся она рассказала приятельнице, которая обратилась к правоохранителям.

Суд признал женщину виновной по статье 106 УК РФ — «Убийство матерью новорожденного ребенка» и назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.