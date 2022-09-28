Новороссийск, Краснодарский край, , 10:05 — REGNUM В Новороссийске сотрудники обувной фабрики не вышли на работу из-за долгов по заработной плате. По данному факту начата доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

О случившемся стало известно из публикаций, в которых указано, что работники обувного предприятия с июня 2022 года не получают заработную плату. В связи с этим они были вынуждены прекратить работу.

В рамках доследственной проверки изъята бухгалтерская документация, связанная с начислением и выплатой зарплаты сотрудникам, принимаются меры по погашению образовавшейся задолженности.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.