Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Североатлантический альянс не должен оставить без ответа действия России в случае, если Москва применит ядерное оружие на территории б. УССР. Об этом в эфире телеканала NBC News заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Угроза Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР

Он добавил, что Западу «известно» о том, что президент России Владимир Путин угрожал применить тактическое ядерное оружие на территории б. УССР, а не напасть на НАТО. Поэтому, по его словам, ответ должен быть неядерным.

«Что означает, что НАТО должна ответить обычным способом. Но ответ должен быть разрушительным», — подчеркнул Рау.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил «тем тугоухих, кто слышит только себя», что Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо: в заранее определённых случаях, в строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания.

Медведев добавил, что Москва вправе применить ядерное оружие, если на Россию или её союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений.

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