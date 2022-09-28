Обнинск, Калужская область, 28 сентября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Листовки с угрозами террористических актов в школах распространили неизвестные в Обнинске Калужской области. По данному факту полицией проводится проверка, сообщили 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

ИА REGNUM Полиция

«Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети интернет выявлена информация о вероятном факте распространении в учебных заведениях Обнинска листовки, содержащей сведения о возможных противоправных деяниях в школах наукограда. Данная информация зарегистрирована в установленном порядке. Проводится проверка», — отметили в ведомстве.

Между тем, по информации интернет-издания «Калуга 24», в обнинской школе № 9 было обнаружено отпечатанное на принтере объявление, автор которого, предположительно подросток, обещает устроить в школах Обнинска нечто подобное происшедшему в Ижевске. Фото объявления разошлось по школьным чатам города, вызвав панику у родителей учащихся. Ночью все здания школ и пришкольные территории были обследованы правоохранителями, но опасных предметов, о которых говорилось в объявлении, обнаружено не было.