Бухарест, , 10:04 — REGNUM В Бухаресте на 74-м году жизни скончался румынский художник-карикатурист Кристиан Михайлеску. Об этом 28 сентября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По предварительным данным, смерть автора наступила по естественным причинам. Ранее он перенес несколько серьезных заболеваний.

Михайлеску известен далеко за пределами своей родины. Начав свою деятельность в 1968-м году, он завоевал популярность в СССР, сотрудничая с журналом «Крокодил» и некоторыми московскими газетами, а также в ряде западных стран.

Художник будет похоронен на Центральном кладбище Бухареста 29 сентября.