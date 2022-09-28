Уфа, 28 сентября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Первые партии беспилотных летательных аппаратов, произведенных в Башкирии, заказчики получат в начале 2023 года. Об этом сообщил глава БашкирииРадий Хабиров в интервью журналистам.

Пресс-служба правительства Нижегородской области Беспилотник

Он сообщил, что в республике есть хорошие перспективы по выпуску беспилотных летательных аппаратов.

«Заказчики получат первые партии уже в начале 2023 года», — сообщил он.

Отмечается, что предприятия Башкирии играют важную роль в реализации оборонного заказа и достижении технологического суверенитета России.

Так, по сообщению пресс-службы региона, стерлитамакский завод «Станкостроение» в 2023 году планирует выпустить более 20 станков с числовым программным управлением. Уфимское предприятие «Гидравлика» принимает участие в разработке новейших российских пассажирских воздушных лайнеров МС-21, здесь готовы организовать выпуск вспомогательных силовых установок для самолётов «Сухой Суперджет Нью» и МС-21.

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