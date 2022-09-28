Оренбург, , 10:03 — REGNUM В Оренбург энергетики в судебном порядке требуют переноса 34 детских и спортивных площадок с охранной зоны тепловых сетей. Эти объекты расположены возле трубопроводов незаконно, сообщили 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оренбургского филиала компании «Т Плюс».

Детская площадка

Энергетики подчеркнули, что соседство детских площадок с теплосетями таит опасность. Даже незначительное повреждение коммуникаций может стать причиной несчастного случая.

«Специалисты «Т Плюс» неоднократно отправляли официальные предписания в адрес нарушителей, но требования оставались без исполнения. Поэтому теплоэнергетики были вынуждены обратиться в суд. На днях состоялось очередное заседание по иску прокурора областного центра к УЖКХ администрации — с требованием перенести 34 объекта из охранной зоны теплосетей. В настоящий момент ведется детальное рассмотрение всех обстоятельств дела», — сказали в компании.