Запорожье, Бывш. УССР, , 10:03 — REGNUM Киевская гривна полностью выйдет из оборота в Запорожской области до конца текущего года, заявил 28 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Гривна

По его словам, это дело даже не среднесрочной, а краткосрочной и очень краткосрочной перспективы, поэтому «все стараются отдавать друг другу сдачу гривнами, чтобы скидывать ее, чтобы не было этой валюты, которая в ближайшем будущем уйдет в историю окончательно».

«Все говорит именно об этом: в пределах этих сроков — до конца года — гривна должна полностью выйти из оборота», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам референдумов за воссоединение с Россией в ЛНР высказались 98,42%, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

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