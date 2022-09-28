Горно-Алтайск, 28 сентября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Один из салонов красоты в столице Республики Алтай Горно-Алтайске предложил бесплатно подготовить девушек мобилизованных к свадебной церемонии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) DaviPeixoto Кольца. Брак. Свадьба

«В это не простое для всех время, хочется хоть как-то быть полезной. Хочется поддержать тех, кто больше всего в этом нуждается… Мы решили сделать подарок для тех, кто решил скрепить свои узы, получив повестку о мобилизации» — говорится в сообщении.

В салоне готовы бесплатно подготовить девушек к регистрации брака каждый день с понедельника по четверг. Для этого желающим нужно взять с собой заявление в ЗАГС и повестку.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, ускоренную процедуру заключения брака.

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