Владивосток, 28 сентября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Приморье не определились с количеством резервистов, которые будут мобилизованы для участия в специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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Ранее названное число, подлежащих мобилизации приморцев было более 7,7 тыс. человек, может быть скорректировано.

«Мы можем не собрать столько призывников, которые подходят под необходимые параметры, а можем, наоборот, получить от Министерства обороны РФ задание призвать больше людей, чем 7700 человек. Поэтому говорить о точной цифре призывников, которые будут мобилизованы, пока нельзя. В любом случае частичная мобилизация в Приморье продлится на этой и следующей неделях», — цитируют «Вести: Приморье» представителя краевого военкомата.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября военный комиссар Приморского края Николай Тригубко назвал количество запланированных к частичной мобилизации приморцев — более 7,7 тыс. человек.