Ставрополь, 28 сентября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Ставропольском крае уже начался осенний сев. Аграрии региона планируют засеять озимыми 2,1 млн гектаров, из который 2 млн — зерновыми культурами. Это весомый задел в урожай 2023 года. Об этом доложил губернатор края Владимир Владимиров в ходе совещания по вопросам развития агропромышленного комплекса, которое провел 27 сентября президент РФ Владимир Путин.

Admoblkaluga.ru Полевые работы

«Доложил президенту РФ о подготовке урожая 2023 года. На минувшей неделе в крае начали сев озимых. <…> Планируем в оптимальные сроки засеять озимыми 2,1 миллиона гектаров, из которых 2 миллиона — под зерновые», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

По словам Владимирова, в осенних полевых работах по заделке будущего урожая уже принимают участие восемь территорий, вскоре к ним присоединятся и остальные районы Ставрополья. Он также отметил, что для сева озимых используется качественный посевной материал — семена отечественной селекции. Однако есть зависимость от импорта при севе пропашных культур. Но в этом направлении ведется работа с отечественными НИИ и селекционными центрами.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания по вопросам развития агропромышленного комплекса президент России Владимир Путин проинформировал о том, что урожай зерновых в России может составить в 2022 году до 150 млн тонн.