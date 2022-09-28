Краснодар, , 09:57 — REGNUM В Краснодаре в районе жилого комплекса «Самолёт» начали строить школу на 1,5 тыс. мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы Кубани.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Подрядчик приступил к земляным работам и обустройству котлована будущего здания. Ввести образовательное учреждение на 1550 мест планируют в третьем квартале 2024 года.

Проектом предусмотрено размещение медицинского блока, актового зала, кабинеты для внеурочной деятельности, библиотеки, спортивного и тренажёрного залов.