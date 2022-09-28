Москва, , 09:57 — REGNUM В развитие социальной инфраструктуры Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) Москвы к 2035 году планируется инвестировать более 338,5 млрд рублей, сообщили в Стройкомплексе.

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К 2035 году в Новой Москве планируется построить порядка 320 детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения и около 100 культурно-досуговых объектов.

За 10 лет в ТиНАО построено 132 социальных объекта, среди них 31 школа, 70 детских садов, 19 учреждений здравоохранения, 11 спортивных комплексов и культурный центр.

ИА REGNUM ранее сообщало, к 2035 году население Новой Москвы может составить 1,5 млн человек.

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