Нью-Йорк, США, , 09:56 — REGNUM Запад, который в своё время признал право Косова на независимость, теперь выступает против референдумов о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Это явная демонстрация двойных стандартов. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Отказывая жителям Донбасса и освобождённых территорий [б. УССР] в праве на самоопределение, западные делегации демонстрируют вопиющие двойные стандарты», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что «самые громкие критики референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях в своё время были в первых рядах сторонников независимости Косова».

«Тогда они утверждали, что у этой территории есть право на выход из состава сербского государства в случае реальной угрозы тому, что права [косовских албанцев] будут серьёзным образом нарушены», — добавил Небензя.

Он также подчеркнул, что «в отличие от Крыма, ЛНР, ДНР Херсонщины и Запорожья в Косово вообще не проводилось никаких референдумов, не было никакого свободного волеизъявления населения».

Постпред заверил, что Россия будет развивать Донбасс и другие территории, которые Киев стремился превратить в руины, как развивала Крым.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей прошёл референдум. Так, за воссоединение с Россией в Запорожской области проголосовали 93,11% граждан, в Херсонской — 85,05%, в ДНР результат составил 99,23%, в ЛНР — 98,42%.

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