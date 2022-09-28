Тосно, Ленинградская область, , 10:01 — REGNUM Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков ликвидировали нарколабораторию в Тосненском районе Ленинградской области, которая работала «по франшизе». Об этом сообщили 28 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Нарколаборатория в Ленинградской области. Кадр из видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Незаконное производство наркотиков было организовано в частном доме на Цветочной улице в деревне Рынделево. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин: 36-летнего ранее судимого петербуржца и гражданина одного из государств Азии в возрасте 26 лет.

В ходе расследования выяснилось, что первый мужчина является организатором изготовления незаконных веществ, а второй работал у него в качестве лаборанта. В результате обысков обнаружено и изъято шесть пакетов с мефедроном, весом более 3,5 килограмм, а также оборудование нарколаборатории и посуда.

На наркодельцов возбудили уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ («Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В ходе допроса прояснились детали незаконного производства, которое, как оказалось, осуществлялось «по франшизе». По словам организатора, ему в этом помогла семейная пара из Павловска.

По этой наводке полицейские пришли с обыском по адресу пары. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в возрасте 44 лет и его 42-летнюю сожительницу. У них изъяли порядка 120 грамм мефедрона. В своем доме они также организовали нарколабораторию, полиция изъяла оборудование. В отношении пары возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ.

Троих подпольных наркодельцов-мужчин заключили под стражу. Женщину же отпустили под домашний арест. Полиция устанавливает каналы сбыта наркотиков.

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