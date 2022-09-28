Бухарест, 28 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Румынии в преддверии зимнего сезона десятки тысяч владельцев домов и городских квартир приступили к сооружению в своих жилищах отопительных печей и каминов. Об этом 28 сентября со ссылкой на данные местных социологов сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Сванская печка

По информации экспертов, только за последний месяц спрос на возведение подобных конструкций вырос в среднем на 40%.

При этом абсолютное большинство румын не намерено ставить представителей региональных структур ЖКХ в известность о соответствующей перепланировке систем отопления.

Согласно последним статистическим данным, почти половина домохозяйств в Румынии отапливается дровами. Предполагается, что в условиях нынешнего энергетического кризиса уже до конца текущего года на альтернативные источники отопления в стране перейдут до 80 процентов частных владений и квартир.