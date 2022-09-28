В Румынии зафиксирован рекордный спрос на отопительные печи и камины
Бухарест, 28 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Румынии в преддверии зимнего сезона десятки тысяч владельцев домов и городских квартир приступили к сооружению в своих жилищах отопительных печей и каминов. Об этом 28 сентября со ссылкой на данные местных социологов сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
По информации экспертов, только за последний месяц спрос на возведение подобных конструкций вырос в среднем на 40%.
При этом абсолютное большинство румын не намерено ставить представителей региональных структур ЖКХ в известность о соответствующей перепланировке систем отопления.
Согласно последним статистическим данным, почти половина домохозяйств в Румынии отапливается дровами. Предполагается, что в условиях нынешнего энергетического кризиса уже до конца текущего года на альтернативные источники отопления в стране перейдут до 80 процентов частных владений и квартир.