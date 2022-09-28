Чебоксары, , 09:54 — REGNUM В Чувашии резко возросло число вновь выпущенных платёжных карт, растёт количество операций с использованием банковских карт и объём средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Национального банка Чувашской Республики.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным отделения, на 1 июля 2022 года банки выпустили на территории Чувашии 2,8 млн платёжных карт, что на 21% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Число электронных терминалов для обслуживания карт в торгово-сервисных предприятиях возросло на 6,4% и достигло 29,4 тыс. единиц.

Всего в первом полугодии 2022 года в Чувашии с использованием банковских карт совершено 150,4 млн операций на 154 млрд рублей, средний чек составил 467 рублей. Число операций и объём средств по сравнению с первым полугодием 2021 года увеличились соответственно на 6,1% и 6,9%.

В банке отмечают, что в январе–июне 2022 года почти 95% всех операций по банковским картам составили безналичные платежи. За указанный период объём интернет-покупок возрос почти на треть, операции по оплате товаров и услуг банковскими картами проводились в 18 раз чаще снятия наличных средств.

Напомним, что в Чувашии инфляция замедляется четвёртый месяц подряд, основная причина — рост поступлений сельхозпродукции, в том числе из других регионов России.

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Как сообщало ИА REGNUM , с марта по июль 2022 года жители Чувашии реструктуризировали в банках задолженность почти по 3500 кредитным договорам на сумму более 1,2 млрд рублей.

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