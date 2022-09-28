Краснодар, , 09:54 — REGNUM В Краснодаре почтут память жертв трагедии, случившейся в школе Ижевска 26 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы Кубани 28 сентября.

Свечи Иван Шилов © ИА REGNUM

В течение дня игрушки и цветы можно оставить у подножия Поклонного креста возле собора Александра Невского, где в 19:00 зажгутся свечи и будет объявлена минута молчания. В траурном митинге могут принять участие жители и гости Краснодара.

Напомним, что в Удмуртии траур по погибшим в результате стрельбы в ижевской школе №88 продлится по 29 сентября. Жертвами трагедии, по последним данным, стали 17 человек, в том числе 11 детей. Ещё 24 человека пострадали.