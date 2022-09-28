Благовещенск, , 10:00 — REGNUM Жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей поприветствовал мэр столицы Приамурья — Благовещенска Олег Имамеев. В своём телеграм-канале он выразил радость за простых людей и будущих граждан Российской Федерации.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По факту, жители дали однозначный ответ, что свое будущее они видят только в составе России. Я очень рад за простых людей, будущих граждан России. В последние годы они, особенно жители Донецкой и Луганской республик, прошли через ад. И это не абстрактные люди из телевизора. Это такие же инженеры, учителя и врачи, водители и строители, такие же мальчишки и девчонки, бабушки и дедушки, как у нас в Благовещенске, Мурманске, Ярославле или в любом другом городе России. Это наши люди! И они возвращаются домой. Добро пожаловать!» — написал Олег Имамеев.

Момент воссоединения этих территорий с Россией глава столицы Приамурья назвал историческим и касающимся каждого жителя страны. Он считает, что вряд ли кого-то удивили результаты референдумов, и уверен, что иначе быть не могло.

«Неонацистская власть, геноцид русскоязычного населения, уничтожение исторической памяти и культуры. Марионетки коллективного запада в Киеве очень постарались и сделали все возможное, чтобы жители этих регионов захотели вернуться домой. Так уж получилось, что на наших глазах меняется мир. Идет бескомпромиссная борьба добра со злом. Через такое Россия проходила уже не один раз и, победив, всегда становилась ещё сильнее. Разумеется, так будет и сейчас», — уверен мэр Благовещенска.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам подсчетов 100% голосов в Запорожской области за воссоединение с Россией проголосовали 93,11% избирателей, в Херсонской области — 87,05%, в ЛНР — 98,42%, в ДНР — 99,23%.