Воронеж, 28 сентября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Воронежская область продолжит оказывать помощь подшефным региону районам Луганской Народной Республики и после вхождения Донбасса в состав Российской Федерации. Об этом 28 сентября в телеграм-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

«Ну что ж, друзья, вот и приросла наша любимая Россия. Это не только территориальное приобретение, а прежде всего, человеческое, нравственно ценностное», — написал Гусев.

Он подчеркнул, что путь Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в Россию был сложным и долгим.

«Немало сложностей ещё и предстоит. Но теперь мы официально вместе. Вместе — проще. Хочу отдельно обратиться к жителям наших подшефных Марковского, Меловского и Новопсковского районов ЛНР, ставших, можно сказать, уже родными. Спасибо за ваш правильный выбор, соотечественники. Обязательно продолжим вам помогать», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы по вопросу о воссоединении с Россией. По предварительным данным, за возвращение в состав России в Херсонской области проголосовали 87,05% пришедших на участки избирателей, в Запорожской области — 93,11%. В ЛНР и ДНР подсчёт продолжается, «за» воссоединение с Россией проголосовали, предварительно, более 98,5% избирателей в ЛНР и почти 94% — в ДНР.