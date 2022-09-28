Пермь, , 10:13 — REGNUM Население освобождённых территорий [б. УССР] хочет воссоединения с Россией. Об этом свидетельствуют итоги референдумов. Также результаты голосования говорят о правильности проведения СВО. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко.

Стенд «Донбасс» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Итоги референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей доказывают правильность проведения специальной военной операции. Жители освобожденных территорий подтвердили это своими голосами. Они хотят воссоединенных территорий. Причем, киевскиее обстрелы, похоже, только усилили это желание», — сказал экс-политик.

Напомним, референдумы прошли с 23 по 27 сентября. За воссоединение с Россией Запорожской области проголосовали 93,11%, Херсонской области — 87,05%, ЛНР — 98,42% и ДНР — 99,23%.