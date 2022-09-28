Санкт-Петербург, 28 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Таможенная собака по кличке Афина нашла в каюте судна из Южной Африки почти 3 кг наркотика растительного происхождения стоимостью, по ценам незаконного рынка, в 45 млн рублей, сообщили 28 сентября в Федеральной таможенной службе (ФСТ).

customs. gov.ru Брикеты с наркотиком

Три прямоугольных брикета со спрессованным белым порошкообразным веществом служебная собака нашла под прикроватной тумбочкой в одной из кают судна, прибывшего из Кейптауна (ЮАР). На нем перевозили фрукты из Южной Африки.

«Согласно заключению эксперта изъятое вещество — наркотическое средство общей массой 2 981,7 г. Стоимость партии на черном рынке может достигать 45 млн рублей», — добавили в пресс-службе.

По данному факту Балтийская таможня возбудила уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотиков в особо крупном размере»). В настоящее время Балтийской таможней проводятся проверочные мероприятия, виновные устанавливаются.