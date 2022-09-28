Тюмень, 28 сентября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Тюменской области арестован житель города Нижние Серьги (Свердловская область), которого обвиняют в убийстве мужчины, тело которого было обнаружено летом 2022 года в болотистой местности недалеко от деревни Второсалинская Вагайского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Убийство

Тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было найдено в августе. По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Спустя время был найден подозреваемый.

По версии следствия, в конце июля недалеко от деревни Второсалинская Вагайского района, во время очистки линии электропередачи от кустарников между ранее судимыми 35-летним бригадиром и рабочим произошёл конфликт, в результате которого обвиняемый произвёл выстрел в потерпевшего из обреза охотничьего ружья. Рабочий погиб на месте, а бригадир обвязал убитого бельевой веревкой, привязал к нему металлический швеллер и сбросил в болото, а затем скрылся. По ходатайству следователя обвиняемый арестован.

По данным прокуратуры Тюменской области, по итогам первого полугодия 2022 года в регионе изобличены лица, совершившие 14 убийств.