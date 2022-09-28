Абуджа, , 09:50 — REGNUM Центральный банк Нигерии повысил ключевую процентную ставку по кредитам с 14% до 15,5%, что является историческим максимумом, сообщает агентство Reuters.

Нигерия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Такое решение связано с тем, что африканское государство столкнулось с самой высокой за последние 17 лет инфляцией. Глава регулятора Годвин Эмефиеле отметил, что комитет по денежно-кредитной политике должен продолжать «занимать агрессивную позицию».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что в США сохраняются «неприемлемо высокие темпы» роста цен, от чего страдает каждая американская семья.

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